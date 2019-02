Sci alpino, a che ora inizia lo slalom della combinata femminile? Programma e come vederla in tv

Dopo una discesa libera valevole per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, che ha regalato spettacolo ed equilibrio, è tempo di passare allo slalom che andrà ad assegnare le medaglie di questa disciplina che premia le atlete più polivalenti. Si annuncia un grande duello tra Wendy Holdener e Petra Vlhova, rispettivamente quinta e ottava dopo la prima prova, con Ramona Siebenhofer che farà di tutto per tenere con i denti la sua prima posizione attuale. Nella lotta per il podio non mancheranno Ilka Stuhec e Ragnhild Mowinckel, con la nostra Federica Brignone che ha limitato i danni in discesa ed è pronta al colpaccio.

Lo slalom valevole per la combinata femminile prenderà il via alle ore 16.15 e sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non mancheranno, ovviamente, le DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA MONDIALI ARE 2019

ore 16.15 slalom valevole per la combinata femminile – Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago

Foto: Ramona Siebenhofer PHOTOMDP / Shutterstock.com