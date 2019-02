Sassari-Brindisi, Semifinale Coppa Italia basket 2019: programma, orario e tv. Come vederla in streaming

La seconda semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2019 darà tra il Banco di Sardegna Sassari e la Happy Casa Brindisi. Entrambe sono reduci da due vittorie incredibili nei quarti di finale, decise per un solo canestro di distanza. I sardi hanno completato una rimonta pazzesca da -20, vincendo poi sulla sirena contro Venezia; mentre i pugliesi hanno avuto la meglio in un finale punto a punto contro Avellino.

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi si giocherà sabato 16 Febbraio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD ed Eurosport 2 ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 16 Febbraio 2019

ore 20:45: Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi

Diretta TV: Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Credit: Ciamillo