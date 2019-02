Rugby, Top 12 2019: nell’anticipo show del Calvisano a Roma, battute le Fiamme Oro

Ennesimo show del Calvisano che non si ferma: nell’anticipo del sabato della quindicesima giornata la capolista si impone anche su un campo difficile come quello di Roma, battendo per 31-13 le Fiamme Oro. Oggi in programma anche la sfida tra Viadana e Mogliano, domani tutti gli altri incontri.

Fiamme Oro-Calvisano 13-31

Marcatori: p.t. 24’ cp Biondelli (3-0), 25’ m. Van Zyl tr Pescetto (3-7), 28’ cp Biondelli (6-7), 34’ cp Pescetto (6-10); s.t. 41’ m. Biondelli tr Biondelli (13-10), 43’ m. Pancerya tr Pescetto (13-17), 50’ m. Martani tr Pescello (13-24), 74’ m. De Santis tr Pescetto (13-31)

Fiamme Oro: D’Onofrio G.; Cornelli, Vaccari, Forcucci, Bacchetti; Biondelli, Marinaro; Caffini, Cristiano (c), Favaro, McCarthy, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Mariottini, Iovenitti, D’Onofrio U., De Marchi, Seno, Buscema, Gabbianelli

Calvisano: Chiesa (c); Van Zyl, Garrido-Panceyra, De Santis, Bruno; Pescetto, Casilio; Vunisa, Martani, Casolari; Andreotti, Van Vuren; Leso, Manfredi, Morelli

A disposizione: Luccardi, Brarda, Gavrilita, Cavalieri, Venditti, Koffi, Semenzato, Balocchi

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni