Rugby, Sei Nazioni 2019: il calendario del fine settimana 23-24 febbraio. Programma e orari delle partite, come vederle in tv

Una settimana di pausa e si ricomincia: torna l’appuntamento con il Sei Nazioni 2019 di rugby. In scena la terza giornata: seconda sfida consecutiva allo Stadio Olimpico di Roma per l’Italia che attende l’Irlanda. Spicca però nel week-end la partita tra Galles ed Inghilterra, fondamentale anche in chiave torneo. Una due giorni di rugby ovviamente intensissima: andiamo a scoprire il programma del fine settimana.

Terza giornata Sei Nazioni rugby 2019

sabato 23 febbraio

ore 15.15: Francia -Scozia (Stade de France)

ore 17.45: Galles-Inghilterra (Principality Stadium)

domenica 24 febbraio

ore 16: Italia-Irlanda (Stadio Olimpico)

Appuntamento in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di

