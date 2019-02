Rally, Mondiale 2019: il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo

Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il sempre avvincente Rally di Svezia. A quel punto tre trasferte in America tra Messico, Argentina e Cile intervallate però dalla prova in Corsica. In Italia si sbarcherà il 13-16 giugno con il solito spettacolo in Sardegna a cui seguiranno gli appuntamenti in Finlandia e Germania ad agosto (dunque stop totale a luglio). Poi finale con Turchia, Galles e conclusione in Australia il 14-17 novembre. Di seguito il calendario completo del Mondiale Rally con le date e il programma dettagliato di tutte le tappe.

CALENDARIO MONDIALE RALLY 2019:

DATE EVENTO LOCALITÀ 24-27 gennaio Rally Montecarlo Monaco (Monaco) 14-17 febbraio Rally Svezia Svezia 7-10 marzo Rally Messico Messico 28-31 marzo Rally della Corsica Corsica (Francia) 25-28 aprile Rally d’Argentina Argentina 9-12 maggio Rally del Cile Cile 30 maggio – 2 giugno Rally del Portogallo Portogallo 13-16 giugno Rally di Sardegna Sardegna (Italia) 1-4 agosto Rally di Finlandia Finlandia 22-25 agosto Rally di Germania Germania 12-15 settembre Rally di Turchia Turchia 3-6 ottobre Rally Galles Galles (Gran Bretagna) 14-17 novembre Rally d’Australia Australia

