Pallanuoto femminile, Serie A1 2019: Rapallo-Roma 7-8. Capitoline al secondo posto in classifica

Bellissima partita tra Rapallo e Roma nel recupero della decima giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile: a spuntarla, con una grande rimonta, sono le capitoline, che si impongono per 7-8 e volano al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Catania capoclassifica. Le migliori in campo sono Marcialis da una parte e Chiappini dall’altra: per entrambe a referto una tripletta. La squadra di coach Marco Capanna così batte nuovamente le liguri dopo averlo già fatto nell’atto conclusivo della Coppa Italia.

TABELLINO

RAPALLO PALLANUOTO-SIS ROMA 7-8

RAPALLO PALLANUOTO: Lavi, Zanetta, Viacava 1, Avegno 1, Marcialis 3, Gagliardi, Giustini, D’amico, Emmolo 1, Zimmerman, Genee 1, Cocchiere, Risso. ALL.: Antonucci.

SIS ROMA: Sparano, Tabani, Galardi, Tori, Motta 1, Tankeeva 2, Picozzi 1, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Chiappini 3 (1 rig.), Fournier 1, Brandimarte. ALL.: Capanna.

ARBITRI: Carmignani ed Ercoli.

NOTE: Parziali: 2-1, 3-2, 2-3, 0-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Rapallo 2/7 e SIS Roma 4/8 + un rigore. Spettatori 200 circa. In tribuna il Commissario Tecnico del Setterosa, Fabio Conti.

Risultati decima giornata Serie A1 di pallanuoto femminile

L’EKIPE ORIZZONTE – TORRE DEL GRIFO VILLAGE 21-3 (giocata il 22 gennaio)

F&D H2O – BOGLIASCO BENE 7-8 (giocata il 26 gennaio)

R.N. FLORENTIA – KALLY N.C. MILANO 8-8 (giocata il 30 gennaio)

C.S.S. VERONA – C.S. PLEBISCITO PD 7-6 (giocata il 30 gennaio)

RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA 7-8

Classifica dopo la tredicesima giornata

1 L’EKIPE ORIZZONTE 33

2 SIS ROMA 32

2 RAPALLO PALLANUOTO 31

4 PLEBISCITO PADOVA 28

5 RN FLORENTIA 17

6 KALLY NC MILANO 16

6 CSS VERONA 16

8 BOGLIASCO BENE 13

9 F&D H2O 4

10 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO VILLAGE 0

Foto: Luigi Mariani LPS