Pallanuoto femminile, Serie A1 2019: la 12ma giornata riserva tanti scontri diretti. Ne sapremo di più su Final Six e salvezza diretta

In attesa del recupero tra Rapallo e Roma, la Serie A1 di pallanuoto femminile si appresta a vivere la 12ma giornata, che sarà ricca di scontri diretti, sia in chiave salvezza, che in ottica Finale Six e vetta della classifica. Sabato 9 aprirà le danze alle ore 13.45 lo scontro diretto tra Verona e F&D H2O: in caso di vittoria delle padrone di casa, le ospiti avranno un piede nella serie inferiore, dato il gran distacco da quella che sarà l’ottava classificata.

Alle ore 15 tre gare, due delle quali molto importanti per gli ultimi due posti disponibili per la Final Six: se è scontata la vittoria di Milano a Catania contro il fanalino di coda Torre del Grifo, altrettanto non si può dire della sfida tra Florentia e Bogliasco, con la squadra toscana al momento quinta con una lunghezza di margine sulle liguri (e sulle meneghine).

Molto interessanti saranno, infine, le sfide tra le prime quattro della classe: alle 15.00 il Rapallo ospiterà il Padova, mentre alle ore 16.45 scenderanno in acqua Catania e Roma. Un antipasto di quelle che potrebbero essere le semifinali scudetto insomma andrà in scena tra poco più di 24 ore, ed anche la classifica potrebbe risentirne.

12^ Giornata – sabato 9 febbraio 2019

13:45 C.S.S. VERONA – F&D H2O Verona – Piscina Monte Bianco

15:00 R.N. FLORENTIA – BOGLIASCO BENE Firenze – Piscina “G. Nannini”

15:00 RAPALLO PALLAUOTO – C.S. PLEBISCITO PD Rapallo (GE) – Piscina Comunale

15:00 TORRE DEL GRIFO VILLAGE – KALLY N.C. MILANO Catania – Piscina Comunale Nesima

16:45 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale Nesima

Classifica

1 L’EKIPE ORIZZONTE 30

2 PLEBISCITO PADOVA 25

2 RAPALLO PALLANUOTO* 25

4 SIS ROMA* 23

5 RN FLORENTIA 14

6 KALLY NC MILANO 13

6 BOGLIASCO BENE 13

8 CSS VERONA 12

9 F&D H2O 3

10 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO VILLAGE 0

* = una partita in meno

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS