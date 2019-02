Pallanuoto, Champions League 2019: Brescia-Ferencvaros 10-5. Lombardi lanciati verso la Final Eight

Importantissima e netta vittoria per il Brescia nell’ottava giornata della Champions League di pallanuoto: a cadere sotto i colpi dei lombardi questa volta è il Ferencvaros, che pochi giorni fa aveva strappato in casa un pareggio contro la formazione italiana. Il Brescia vola in classifica e consolida il terzo posto nel Girone A dietro a Pro Recco e Barceloneta. Miglior marcatore della serata Valerio Rizzo, autore di una tripletta.

Nel primo quarto è Figlioli ad aprire le marcature dopo poco più di tre minuti, poi gli ospiti impattano a 1’20” dalla prima sirena, ma nell’attacco immediatamente successivo Rizzo riporta avanti i padroni di casa. Nel secondo periodo le difese hanno la meglio sugli attacchi: le squadre non sfruttano due superiorità per parte e neppure i time out sortiscono effetti: a metà gara si resta sul 2-1.

Nella terza frazione allungo del Brescia con le marcature di Vukcevic e Gallo, provano a rientrare gli ospiti, ma prima dell’ultimo intervallo i gol di Janovic e Nicholas Presciutti fissano lo score sul 6-3. Ultimi otto minuti aperti dalla rete di Figlioli, poi inizia il botta e risposta tra le due formazioni, ma al massimo i magiari rientrano fino al -3. Negli ultimi cento secondi però i gol di Janovic e Rizzo fissano il punteggio sul 10-5 finale.

Foto: Claudio Bosco LPS