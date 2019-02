Pallanuoto, A1 femminile 2019: domani la tredicesima giornata, caccia alla Final Six

Prosegue senza soste la regular season del campionato di A1 di pallanuoto femminile. In programma domani, come di consueto, nel sabato pomeriggio, la tredicesima giornata. Tante delle protagoniste in acqua tornano dalle fatiche settimanali dell’Europa Cup. In tante andranno a caccia di punti importanti per la Final Six. Non dovrebbero esserci difficoltà per la prima della classe, l’Ekipe Orizzonte Catania, che vola in Liguria in casa del Bogliasco, ottavo in classifica. Vogliono blindare la propria posizione Rapallo e SIS Roma, davvero performanti in questa prima parte di stagione. Deve sbloccarsi il Plebiscito Padova, atteso dal duro match casalingo con la Florentia. Andiamo a scoprire tutti gli incontri in programma.

Giornata 13

F&D H2O – Rapallo

SIS Roma – Torre del Grifo

Bogliasco Bene – Ekipe Orizzonte

Kally N.C. Milano – CSS Verona

Plebiscito Padova – Florentia

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Marco D’Alò