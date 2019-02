Pallamano, Serie A maschile 2019: Bolzano vince ancora, pari tra Conversano e Pressano

Nuova settimana di gare nella Serie A di pallamano maschile, e ancora un capolista solitaria, che risponde al nome di Bolzano, capace di sconfiggere 30-25 il Brixen nel derby altoatesino, con Conversano e Pressano che impattano sul 25-25 nel big match del Pala San Giacomo.

Cade invece il Cassano Magnago, che nonostante le 6 reti di Alessio Moretti esce sconfitto dal PalaSavena di Bologna per 26-25, con 7 reti del capitano Sebastiano Garau, permettendo alla Junior Fasano di tornare in corsa per i play-off, a seguito del 30-25 sulla Ego Siena.

Soffre il Trieste, ma riesce a conquistare i due punti grazie ad una magia di Jan Radojkovic, che decide sul 23-22 contro l’Alperia Merano, con la Metelli Cologne che sconfigge 27-23 il Cingoli. Nel posticipo il Gaeta si aggiudica il derby laziale con il Fondi per 21-18.

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 23 febbraio Conversano – Pressano 25-25 Download PDF 23 febbraio Alperia Merano – Trieste 22-23 Download PDF 23 febbraio Brixen – Bozen 25-30 Download PDF 23 febbraio Acqua&Sapone Junior Fasano – Ego Siena 30-25 Download PDF 23 febbraio Metelli Cologne – Cingoli 27-23 Download PDF 23 febbraio Bologna United – Cassano Magnago 26-25 Download PDF 24 febbraio MFoods Carburex Gaeta – Banca Popolare di Fondi 21-18

La classifica aggiornata:

Bolzano 34 pti, Pressano 30, Conversano 28, Cassano Magnago 24, Acqua&Sapone Junior Fasano 23, Trieste 19, Brixen 16, Alperia Merano 15, Banca Popolare di Fondi 15, Ego Siena 15, Metelli Cologne 15, MFoods Carburex Gaeta 14, Cingoli 10, Bologna United 8.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGH