Pallamano, Serie A femminile 2019: Brixen cade ancora, tutto facile per Salerno

Quindicesima giornata di gare per la Serie A di pallamano femminile 2019 che ci lascia molte emozioni, molte reti, ed una certezza: per il Brixen la crisi è seria. Le altoatesine non solo non riescono a vincere, ma precipitano addirittura sul piano del gioco, abbandonando di fatto la lotta al secondo posto, a seguito del 24-17 subito in casa della Mechanic System Oderzo, nonostante le 11 reti di Giada Babbo.

Tutto facile invece per la Jomi Salerno, ancora in testa alla classifica, che sconfigge 32-16 il Leno, mentre il Casalgrande Padana ottiene una grande vittoria in trasferta per 27-18 contro la Venplast Dossobuono, con il Leonessa Brescia capace di piegare 24-22 il Cassano Magnago nel derby lombardo. Nel posticipo, Ferrara strappa il successo al Flavioni 29-24.

GIORNO MATCH RISULTATO MATCH REPORT 23 febbraio Salerno – Leno 32-16 Download PDF 23 febbraio Leonessa Brescia – Cassano Magnago 24-22 Download PDF 23 febbraio Venplast Dossobuono – Casalgrande Padana 18-27 Download PDF 23 febbraio Oderzo Mechanic System – Brixen Südtirol 24-17 Download PDF 24 febbraio Suncini Ariosto Ferrara – Flavioni 29-24

La classifica aggiornata:

Jomi Salerno 28 pti, Mechanic System Oderzo 27, Brixen Sudtirol 23, Venplast Dossobuono 15, Casalgrande Padana 14, Leonessa Brescia 13, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 12*, Cassano Magnago 9, Leno 7, Flavioni 0*.

*una partita in meno

Foto: FIGH