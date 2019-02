Pallamano femminile, Serie A 2019: Salerno sconfigge Cassano Magnago, pari per il Brixen

La Serie A di pallamano femminile è sempre più nel segno della Jomi Salerno, che resta al primo posto in classifica, superando il Cassano Magnago per 30-20, mentre la Mechanic System Oderzo regge il passo e piega in trasferta il Flavioni Civitavecchia per 22-16, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, restando in seconda piazza.

Chi perde terreno è invece il Brixen, che nonostante i sette centri di Giada Babbo impatta 23-23 contro la Venplast Dossobuono, trascinata dalla giovane Sofia Ghilardi, autrice di 8 realizzazioni.

Vince anche il Casalgrande Padana, che piega 26-21 la Leonessa Brescia, con il quadro chiuso dal 34-21 del Leno sulla Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara.

I risultati di giornata:

sabato 16 febbraio

domenica 17 febbraio

ORARIO PARTITA LIVE RISULTATO MATCH REPORT h 17:00 Cassano Magnago – Jomi Salerno Guarda 20-30

La classifica aggiornata:

La classifica aggiornata:

Jomi Salerno 26, System Oderzo 25, Brixen Sudtirol 23, Venplast Dossobuono 15, Casalgrande Padana 12, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 12, Leonessa Brescia 11, Cassano Magnago 9, Leno 7, Flavioni 0

*una partita in meno

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGH