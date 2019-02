NBA, All Star Game 2019: Kuzma e Tatum guidano alla vittoria USA Team nel Rising Stars Challenge

Si è aperto ufficialmente a Charlotte All Star Game 2019 della NBA. Come di consueto il venerdì spazio ai migliori giocatori del primo e del secondo anno. Ormai da qualche anno la prima giornata vede la sfida tra una squadra di soli giocatori americani (USA Team) ed una selezione dei migliori giovani stranieri (World Team).

A vincere è stato USA Team, che si è imposto con il punteggio di 161-144. A trascinare alla vittoria il team a stelle e strisce ci hanno pensato Kyle Kuzma (35 punti ed MVP della partita) e Jayson Tatum (30), ma ottima prestazione anche di Trae Young, che realizza una doppia doppia da 25 punti e 10 assist. Per il World Team il migliore è stato Ben Simmons con la stella dei Philadelphia 76ers che ha chiuso con 28 punti.

Davvero difficile definire questo match una vera partita, ma piuttosto la classica esibizione con gli attacchi che fanno quello che vogliono e con le difese che praticamente non esistono. Una serie continua di schiacciate, giocate spettacolari, triple in solitaria che divertono sicuramente il pubblico ma che non rendono avvincente la partita.

Team USA sempre in pieno controllo fin dal primo quarto, dove il punteggio recita un eloquente 40-30. All’intervallo gli americani sono avanti anche di dodici punti e solamente nel terzo quarto il World Team rimonta con ben 46 punti nella sola terza frazione. Nell’ultimo quarto si spera che il match diventi vero ed invece le attese non sono rispettate nemmeno negli ultimi cinque minuti. Si finisce con lo show tra schiacciate e varie giocate.

Questo il tabellino della partita

WORLD TEAM – USA TEAM 144-161 (30-40, 41-43, 46-40, 27-38)

World: Doncic 13, Bogdanovic 15, Markkanen 21, Ayton 15, Simmons 28, Gilgeous-Alexander 15, Okogie 13, Anunoby 12, Kurucs 10, Osman 2,

Usa: Taytum 30, Mitchell 20, Fox 2, Kuzma 35, Collins 12, Young 25, Bagley III 14, Knox 11, Jackson Jr, 10, Allen 2

Foto: Matteo Marchi