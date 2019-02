NBA 2019, i risultati della notte (8 Febbraio): sconfitte per gli italiani, Rondo gela Boston sulla sirena

Sei partite nella notte NBA. E’ un ritorno in campo amaro quello di Danilo Gallinari. Dopo aver essere rimasto fuori per venti giorni a causa di un problema alla schiena, l’ala italiana è rientrata nella sconfitta dei suoi Los Angeles Clippers in casa degli Indiana Pacers per 116-92. Ci sono 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco per Gallinari in quello che è stato il primo match dei Clippers dopo la rivoluzione che il mercato ha portato negli ultimi giorni, con la partenza di Tobias Harris per Philadelphia. Per Indiana è la quarta vittoria consecutiva ed il migliore è stato Bojan Bogdanovic con 29 punti.

E’ una serata deludente per i colori azzurri, visto che oltre a Gallinari anche Marco Belinelli subisce una sconfitta. I San Antonio Spurs cedono sul campo dei Portland Trail Blazers per 127-118. Ci sono otto punti e cinque rimbalzi in 24 minuti per Belinelli in una partita che si è decisa nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 39-23 in favore dei padroni di casa. Ottima partita di CJ McCollum, che chiude con 30 punti e 9 rimbalzi e di Damian Lillard, autore di 24 punti e 9 assist.

Finale incredibile tra Boston e Los Angeles Lakers. A decidere è un clamoroso canestro sulla sirena del grande ex Rajon Rondo, che firma il 129-128 con un pazzesco buzzer-beater dopo che qualche secondo prima Kyrie Irving aveva portato avanti i padroni di casa. Partita sontuosa di LeBron James, che firma una tripla doppia da 28 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, ma importanti sono anche le prestazioni di Rondo (17 punti e 10 assist) e di Kuzma (25 punti), mentre a Boston non bastano i 24 punti di Irving.







Anche senza Kawhi Leonard, i Toronto Raptors vincono facilmente contro gli Atlanta Hawks per 119-101. Un match comunque che si è deciso nel secondo tempo, quando i canadesi alzano il livello della loro difesa (solo 33 punti concessi). Super prestazioni e career high sia per Pascal Siakam (33 punti e 14 rimbalzi) e sia per Fred VanVlet (30 punti).

Tripla doppia di Russell Westbrook nel comodo successo degli Oklahoma City Thunder sui Memphis Grizzlies, alla prima senza Marc Gasol. Nel 117-95 finale RW0 mette a referto 15 punti, 15 assist e 13 rimbalzi, mentre il migliore per Memphis è Jaren Jackson Jr con 27 punti e 7 rimbalzi. Vincono anche gli Orlando Magic, che superano 122-112 i Minnesota Timberwolves grazie ad un Terrence Ross da 32 punti ed un Nikola Vucevic da 21 punti e 10 rimbalzi.

Questo il riepilogo dei risultati

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 116-92

Orlando Magic – Minnesota Timberwolves 122-112

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 101-119

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 128-129

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 117-95

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 127-118

Foto: Matteo Marchi