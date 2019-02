NBA 2019, i risultati della notte (3 Febbraio): vittorie per Golden State, Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista, Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas

Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi.

In campo tantissime big e tra queste anche i campioni in carica della NBA. I Golden State Warriors hanno vinto in casa contro i Los Angeles Lakers, privi di LeBron James, per 115-101 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, chiuso dai padroni di casa con un parziale di 27-15. Ventotto punti per Klay Thompson, che è stato il miglior marcatore di una sfida che ha visto chiudere in doppia doppia sia Kevin Durant (21 punti e 11 assist) sia DeMarcus Cousins (18 punti e 10 rimbalzi). Per Steph Curry ci sono 14 punti con solo 2/9 da tre punti.

Al successo di Golden State ha risposto Denver (sesta vittoria di fila) contro Minnesota, che resta sempre a pari merito ai Warriors in vetta alla Western Conference. I Nuggets si sono imposti 107-106 grazie ad un’altra tripla doppia di Nikola Jokic, che ha messo a referto 13 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Il miglior marcatore per Denver è stato Malik Beasley con 22 punti, mentre a Minnesota non è bastato un Karl Anthony Town da 31 punti e 12 rimbalzi, con i T’Wolves che hanno avuto con Deng la possibilità di vincere sulla sirena.

In campo scendeva anche la squadra che attualmente occupa la prima posizione ad Est, i Milwaukee Bucks. Netta affermazione da parte di Giannis Antetokounmpo e compagni, che hanno schiantato in trasferta gli Washington Wizards per 131-115 con il greco che ha chiuso il suo match con una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi. Ai padroni di casa non sono bastati i 24 punti di Bradley Beal.

James Harden sale a quota ventisei partite consecutive sopra i 30 punti e addirittura fa meglio nel successo di Houston sul campo di Utah (125-98). I Rockets dominano i Jazz con il Barba che mette a referto 43 punti, aggiungendo anche alla causa 12 rimbalzi, mentre a Utah non bastano i 26 punti di Donovan Mitchell.

Cadono anche i Philadelphia 76ers contro i Sacramento Kings per 115-108, nonostante i 29 punti di Jimmy Butler e Joel Embiid (ci sono anche 17 rimbalzi). Decisivi per Sacramento i 34 punti di uno scatenato Buddy Hield (7/13 da tre punti) e i 19 punti di Willie Cauley-Stein. Restando sempre nella Eastern Conference gli Indiana Pacers tornano a vincere dopo quattro sconfitte consecutive e lo fanno contro i Miami Heat (95-88) grazie ai 31 punti di Bojan Bogdanovic.

Un Luka Doncic da 35 punti e 11 rimbalzi trascina i Dallas Mavericks alla vittoria contro i Cleveland Cavaliers (111-98), mentre è assolutamente incredibile la rimonta dei Los Angeles Clippers sul campo dei Detroit Pistons. I Clippers rimontano anche da -25 e alla fine si impongono 111-101 grazie ad un ultimo quarto da 35-14 e ad uno scatenato Lou Williams da 39 punti e 9 rimbalzi.

Kemba Walker segna 37 punti e fornisce 10 assist nel successo di Charlotte per 125-118 contro Chicago, a cui non bastano i 33 punti di Bobby Portis e i 30 di Lauri Markkanen. Vincono anche gli Orlando Magic (102-89 contro i Brooklyn Nets, 24 punti per Nikola Vucevic) e gli Atlanta Hawks (118-112 con i Phoenix Suns, 35 punti e 16 rimbalzi per John Collins).

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Los Angeles Clippers 101-111

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 125-118

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 115-131

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 98-111

Miami Heat – Indiana Pacers 88-95

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 115-101

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 113-108

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 106-107

Phoenix Suns – Atlanta Hawks 112-118

Utah Jazz – Houston Rockets 98-125

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 115-108

Foto: Matteo Marchi