NBA 2019, i risultati della notte (28 febbraio): Wade batte i Warriors, gli Spurs e Belinelli tornano a vincere. I Clippers di Gallinari vanno ko

Sono undici le partite della notte NBA. Una magia, un canestro irreale che solo un campione immenso può segnare. In questo modo Dwyane Wade ha regalato la vittoria all’ultimo secondo ai Miami Heat sui Golden State Warriors. 126-125 il punteggio finale con Wade che prima viene stoppato da Jordan Bell e poi in maniera miracolosa ritrova l’equilibrio e quasi su una gamba sola segna da tre con l’aiuto del tabellone. Wade segna 25 punti, uscendo dalla panchina, proprio come Goran Dragic che ne mette 27; mentre ai Warriors non bastano i 36 punti di Klay Thompson e i 29 di Kevin Durant.

In campo anche la numero uno della Eastern Conference e anche lei coinvolta in una sfida infinita. I Milwaukee Bucks superano i Sacramento Kings per 141-140 dopo un tempo supplementare. MVP della serata è senza dubbio Eric Bledsoe, che chiude in tripla doppia (26 punti, 13 assist e 12 rimbalzi) e con anche il canestro che aveva portato il match all’overtime. Per Milwaukee è la sesta vittoria consecutiva, mentre i Kings (32 punti per Buddy Hield) perdono l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off.

In campo anche i due italiani d’America. A festeggiare alla fine è solo Marco Belinelli con i San Antonio Spurs che tornano alla vittoria (105-93 contro Detroit) dopo tre sconfitte consecutive. Buona prestazione dell’azzurro, che, uscendo dalla panchina, ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo) e 5 rimbalzi. Non bastano, invece, i 18 punti di Danilo Gallinari ai Los Angeles Clippers, che cadono 111-105 in casa degli Utah Jazz, trascinati dai 32 punti di Donovan Mitchell.

I Clippers restano all’ottavo posto, ma devono stare attenti ai tentativi di risalita dei cugini dei Lakers. I giallo-viola non mollano la speranza di raggiungere ancora i playoff e vincono un match fondamentale contro i New Orleans Pelicans per 125-119. Trascinatore assoluto LeBron James con 33 punti e 10 assist, ma importante la doppia doppia di Rajon Rondo, che ha messo a referto 11 punti e soprattutto 16 assist.

Continua la crisi dei Boston Celtics, arrivati alla loro quarta sconfitta consecutiva. Questa volta al Garden vincono i Portland Trail Blazers per 97-92 con 33 punti di Damian Lillard, mentre a Boston non bastano i 31 punti di Kyrie Irving. Sconfitta Boston e perde anche Indiana, con Philadelphia, che senza giocare, approfitta dei ko delle due rivali. I Pacers cadono sul campo dei Dallas Mavericks (110-101) con il solito show di Luka Doncic, che avvicina la tripla doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

Accesissima la lotta per i playoff nella Eastern Conference con cinque squadre in lotta. Pesantissima la terza sconfitta consecutiva degli Charlotte Hornets, che perdono 118-113 con gli Houston Rockets di un James Harden da 30 punti e di un Clint Capela (tornato dall’infortunio) da 23 punti e 17 rimbalzi.

Importante sempre in ottica play-off il successo degli Washington Wizards, che continuano a sperare dopo il 125-116 contro i Brooklyn Nets con 31 punti di Bradley Beal. I 36 punti di Trae Young trascinano gli Atlanta Hawks al successo dopo un tempo supplementare contro i Minnesota Timberwolves (Towns 34 punti) per 131-123. E’ Zach LaVine, invece, il grande protagonista con 30 punti del successo dei Chicago Bulls sui Memphis Grizzlies (109-107).

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Houston Rockets 113-118

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 131-123 d.t.s

Brooklyn Nets – Washington Wizards 116-125

Miami Heat – Golden State Warriors 126-125

Boston Celtics – Portland Trail Blazers 92-97

Memphis Griizzlies – Chicago Bulls 107-109

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 110-101

San Antonio Spurs – Detroti Pistons 105-93

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 111-105

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 140-141

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 125-119

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi