NBA 2019, i risultati della notte (15 febbraio): Westbrook ancora in tripla doppia, ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando

Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 punti e 11 rimbalzi) e Jrue Holiday (32 punti) a recitare il ruolo dei protagonisti principali.

Tutto molto facile per gli Orlando Magic contro gli Charlotte Hornets, sconfitti 127-89. Una partita già chiusa dopo i primi due quarti (33-18 e 38-18 i due parziali) con Orlando che è andata negli spogliatoi avanti sul 71-36. Miglior marcatore della serata Terence Ross con 21 punti a referto, ma per i Magic importante anche la doppia doppia di Nikola Vucevic da 17 punti e 11 rimbalzi.

Netta vittoria anche dei New York Knicks, che restano sempre in fondo alla classifica nella Eastern Conference. Un successo arrivato contro gli Atlanta Hawks (106-91) grazie ai 19 punti e 7 assist di Dennis Smith Jr, che ha subito avuto un ottimo impatto dopo il suo arrivo da Dallas. Ad Atlanta non bastano i 21 punti di Dewayne Dedmon e la doppia doppia da 16 punti e 11 assist di Trae Young.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Charlotte Hornets 127-89

Atlanta Hawks – New York Knicks 91-106

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 131-122

Foto: Matteo Marchi