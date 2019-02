MotoGP, Test Sepang 2019: Andrea Dovizioso sarà il numero uno in squadra. Saprà essere un riferimento certo dopo l’addio di Jorge Lorenzo?

Dal 6 all’8 febbraio la classe MotoGP è pronta per esibirsi nella tre giorni di test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. Dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di Borgo Panigale è quello di provare a riportare l’iride, dopo quanto seppe fare l’australiano Casey Stoner nel 2007.

Il team e il forlivese possono ambire a porre fine all’egemonia del “93” attraverso dedizione, cura dei dettagli e costanza, ultimo aspetto venuto a mancare nel 2018. Dovizioso, infatti, ha dovuto fare i conti con i tre ritiri di Jerez de la Frontera (Spagna), di Le Mans (Francia) e di Barcellona (Spagna) che hanno messo il pacchetto tutto italiano in una condizione non certo semplice. Servirà migliorare, consapevoli però che Marquez e la Honda hanno dimostrato di essere i più forti. Il vantaggio del “Dovi” sarà quello di godere di un team in cui il suo status di numero uno sarà riconosciuto con meno incertezza. La partenza dello spagnolo Jorge Lorenzo, prossimo compagno di team proprio di Marc, può aver reso più forte il Team Honda ma nello stesso tempo facilitato la gestione interna alla Ducati sulla strada da seguire dal punto di vista tecnico.

La moto, poi, sotto l’impulso dell’ingegnere Luigi Dall’Igna e del suo staff è cresciuta molto e continuando su questa strada può mettere il centauro italiano nelle condizioni di ambire al meglio possibile. Ovviamente, servirà la massimizzazione della prestazione in ogni GP e non si potranno concedere regali, vista la straordinaria continuità di rendimento del campione del mondo in carica. La nuova GP19 dovrebbe garantire uno step in avanti nella velocità di percorrenza in curva, notoriamente il tallone d’Achille della creatura di Borgo Panigale. Dovizioso e il suo nuovo compagno di squadra Danilo Petrucci ci contano perché il sogno non è impossibile.

Dai prossimi test in Malesia comprenderemo meglio tanti aspetti, vista l’importanza che rivestono nello sviluppo tecnico. La scuderia italiana, da questo punto di vista, è pronta a lanciare il guanto di sfida per centrare l’obiettivo, conscia delle difficoltà del caso e della forza degli avversari.

Foto: Valerio Origo