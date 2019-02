Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series in Bulgaria. C’è Frank Chamizo, sono 12 gli azzurri in gara

Sarà un fine settimana molto importante per gli azzurri della lotta: in programma a Ruse, in Bulgaria, infatti a partire da domani e fino a domenica sono in programma le Ranking Series di lotta libera e lotta femminile, per le quali il team manager azzurro Lucio Caneva ha convocato 12 azzurri, tra i quali spicca il nome di Frank Chamizo.

Così Lucio Caneva al sito federale presenta la competizione bulgara: “Questo torneo è importante, in palio ci sono i punti per il ranking mondiale e ci saranno i migliori atleti di oggi. Sarà un duro banco di prova per i ragazzi, soprattutto in vista degli Europei di aprile a Bucarest“.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati:

STILE LIBERO

Givi Davidovi (57 kg)

Abdellatif Mansour (65 kg)

Frank Chamizo (74 kg)

Carmelo Lumia (86 kg)

Abraham Conyedo (97 kg)

LOTTA FEMMINILE

Emanuela Liuzzi (50 kg)

Francesca Indelicato (57 kg)

Carola Rainero (57 kg)

Aurora Campagna (62 kg)

Elena Esposito (62 kg)

Sara Da Col (62 kg)

Dalma Caneva (68 kg)

Di seguito il programma completo delle Ranking Series in Bulgaria:

Giovedì 28 febbraio

Eliminatorie e semifinali

stile libero 61, 70, 79, 92 kg

femminile 55, 59, 65, 72 kg

Venerdì 1 marzo

Eliminatorie e semifinali

stile libero 57, 65, 74 kg

femminile 62, 68, 76 kg

Ripescaggi e finali

stile libero 61, 70, 79, 92 kg

femminile 55, 59, 65, 72 kg

Sabato 2 marzo

Eliminatorie e semifinali

stile libero 86, 97, 125 kg

femminile 50, 53, 57 kg

Ripescaggi e finali

stile libero 57, 65, 74 kg

femminile 62, 68, 76 kg

Domenica 3 marzo

Ripescaggi e finali

stile libero 86, 97, 125 kg

femminile 50, 53, 57 kg

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UWW