LIVE Coppa Italia basket oggi, Venezia-Sassari e Brindisi-Avellino in DIRETTA: orari, tv e streaming

La Final Eight di Coppa Italia 2019 ha già subito regalato grandi emozioni e colpi di scena, come l’eliminazione dell’Olimpia Milano per mano della Virtus Bologna. Oggi si completa il quadro delle squadre semifinaliste con le sfide dei quarti di finale: Umana Reyer Venezia contro Banco di Sardegna Sassari e Sidigas Avellino contro Happy Casa Brindisi.

Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari si giocherà venerdì 15 Febbraio alle 18.00 La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport 2 ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi si giocherà venerdì 15 Febbraio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva Eurosport 2 ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Rai Sport HD offrirà la differita alle 00.15. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 15 Febbraio 2019

ore 18.00 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari

ore 20:45: Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi

Diretta TV: rRai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Credit: Ciamillo