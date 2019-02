La diciassettesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A caratterizzerà il prossimo weekend e senza ombra di dubbio la sfida tra Juventus e Milan sarà il big match di questo turno: da un lato la Vecchia Signora capolista del torneo nazionale e dall’altro le rossonere di Carolina Morace, terze in graduatoria a -2. Il pareggio inaspettato delle bianconere contro l’Atalanta Mozzanica e il contemporaneo successo delle meneghine contro l’Hellas Verona hanno permesso alla formazione di Morace di avvicinarsi alla squadra di Rita Guarino.

Ecco che la posta in palio è piuttosto alta, con la Fiorentina (seconda a -1 dalla Juve) spettatrice interessata. Per consentire, quindi, ai tifosi di seguire le proprie beniamine sul rettangolo verde vi sarà un cambiamento di sede, dal momento che Juventus Training Center di Vinovo non risponde a pieno alle esigenze di pubblico attese. Pertanto, come ufficializzato dalla FIGC attraverso un comunicato, la partita si disputerà al “Silvio Piola” di Vercelli per garantire lo spettacolo ed una capienza adeguata. Un match che, giusto ricordarlo, è programmato domenica 17 febbraio alle ore 12.30 e godrà della diretta televisiva di Sky Sport.

Juventus-Milan, Serie A calcio femminile: programma, orario e tv. Come vederla in streaming

Juventus-Milan sarà trasmessa su Sky Sport in streaming su Sky Go e godrà della copertura di OA Sport con aggiornamenti e cronaca del confronto.

Domenica 17 febbraio

ore 12.30 Juventus-Milan, Serie A calcio femminile

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mattia Martegani / livephotosport