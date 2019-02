Juventus-Atletico Madrid, quando si gioca il ritorno? Data, programma, orario e tv

Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Tra tre settimane andrà in scena la partita che metterà in palio il pass per il prossimo turno della massima competizione continentale per importanza: le due squadre ripartiranno dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano e si giocheranno tutto nella sfida dell’Allianz Stadium di Torino. I Campioni d’Italia si faranno trascinare dal proprio pubblico per proseguire la propria avventura nel torneo ma devono stare molto attenti ai colchoneros che cercheranno il colpaccio in trasferta.

Ci aspetterà una partita sicuramente molto combattuta, avvincente e spettacolare che si dovrebbe giocare sul filo dell’equilibrio. Cristiano Ronaldo e compagni non vorranno fermarsi di fronte alla compagine spagnola e punteranno a chiudere i conti per rientrare tra le migliori otto realtà d’Europa. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: QUANDO SI GIOCA IL RITORNO? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 12 MARZO:

21.00 Juventus-Atletico Madrid

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giafranco Carozza