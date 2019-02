Galles-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2019 (23 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Potrebbe e dovrebbe essere la sfida che deciderà il torneo. Si affrontano le due squadre ancora imbattute in questo Sei Nazioni: Galles-Inghilterra è la partita che con molta probabilità ci dirà chi vincerà l’edizione 2019 e si giocherà oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 17.45. Gli ospiti finora hanno impressionato per il rendimento mostrato nelle prime due gare, nelle quali sono riusciti ad andare in meta già nei primissimi minuti, mentre i padroni di casa dovranno fare la partita perfetta per provare ad impensierirli.

Le formazioni:

Galles: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes 11 Josh Adams, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (C), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans. A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Aaron Wainwright, 21 Aled Davies, 22 Dan Biggar 23 Owen Watkin.

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Jack Nowell, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 George Kruis, 4 Courtney Lawes, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ben Moon. A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Harry Williams, 19 Joe Launchbury, 20 Brad Shields, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Joe Cokanasiga.

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il programma completo della terza giornata del Sei Nazioni.

Sei Nazioni – Terza giornata

Sabato 23 febbraio ore 17.45

Galles-Inghilterra

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

Foto: Luigi Mariani LPS