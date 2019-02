Fernando Alonso instancabile, iniziati gli allenamenti per la 1000 Miglia di Sebring! Tappa cruciale verso Indianapolis

Fernando Alonso è davvero instancabile e, dopo aver vinto la 24 Ore di Daytona, sta già pensando alla prossima gara. Il due volte Campione del Mondo di F1 parteciperà infatti alla 1000 Miglia di Sebring in programma il prossimo 15 marzo sul mitico circuito della Florida. La prossima tappa del Mondiale di Resistenza (WEC) vedrà ancora una volta l’asturiano come grande protagonista, dopo aver giganteggiato a Daytona dove ha trascinato la sua squadra verso il successo guidando a meraviglia sotto la pioggia.

Fernando Alonso si inizierà a preparare all’evento già in questa settimana, da martedì a giovedì sarà infatti impegnato in alcune sessioni di test (anche notturne) al volante della TS050 Hybrid proprio al Sebring International Raceway. Lo spagnolo si sta lanciando a grandi passi verso la 500 Miglia di Indianapolis (in programma domenica 26 maggio), il suo grande obiettivo per completare la Tripla Corona.

Look what we found in the Sebring paddock today! @FIAWEC @Toyota_Hybrid getting ready for testing next week in preparation for the #1000mSebring. Time to #RespectTheBumps pic.twitter.com/IzfudxBa43

— Sebring Raceway (@sebringraceway) February 1, 2019