F1, Test Barcellona 2019 (mercoledì 20 febbraio): il programma e gli orari di oggi. Tutti i piloti in pista

Siamo ormai giunti alla penultima giornata della prima sessione dei test pre-stagionali di Barcellona, riservati alla Formula Uno. Sul tracciato del Montmelò proseguiranno i lavori di team e piloti per presentare nel migliore dei modi le rispettive vetture in vista del Gran Premio di Australia di Melbourne. In questo mercoledì torneremo a vedere al volante Sebastian Vettel sulla Ferrari e Max Verstappen sulla Red Bull, mentre in Mercedes proseguirà il doppio lavoro suddiviso tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

In Alfa Romeo tornerà a guidare Kimi Raikkonen, mentre in Haas, assieme a Romain Grosjean vedremo il giovane brasiliano Pietro Fittipaldi, nipote del celebre Emerson Fittipaldi, due volte vincitore del campionato del mondo di F1.

Andiamo a scoprire tutti i piloti al via della terza sessione di test di Barcellona, e come seguire in tv la giornata.

I PILOTI IMPEGNATI NELLA TERZA GIORNATA DI TEST

FERRARI – Sebastian Vettel

MERCEDES – Valtteri Bottas/Lewis Hamilton

RED BULL – Max Verstappen

RENAULT – Nico Hulkenberg/Daniel Ricciardo

HAAS – Romain Grosjean/Pietro Fittipaldi

MCLAREN – Carlos Sainz

RACING POINT – Sergio Perez

ALFA ROMEO – Kimi Raikkonen

TORO ROSSO – Daniil Kvyat

WILLIAMS – Robert Kubica/Nicholas Latifi

Come si possono seguire i test di Barcellona in tv?

La terza giornata di test del Montmelò sarà visibile su SkySport su SkySport F1 (canale 207) nella sessione pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Si potrà seguire l’evento anche sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming. Non mancherà anche la nostra consueta DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

