F1 oggi, Test Barcellona 2019 (19 febbraio): orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA, SECONDA GIORNATA (19 FEBBRAIO)

Dopo l’esordio ufficiale della giornata di ieri, è tempo del Day-2 per quanto riguarda i test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Vedremo nuovamente piloti e vetture in pista, per capire se quanto visto nelle prime ore sarà confermato anche nella sessione odierna.

Il primo aspetto di grande interesse sarà vedere l’esordio di Charles Leclerc sulla SF90, mentre in casa Mercedes si proseguirà sul doppio lavoro con entrambi i piloti. Esordio anche per Pierre Gasly sulla Toro Rosso, mentre toccherà ad Antonio Giovinazzi sull’Alfa Romeo.

IN TV – La seconda giornata di test di Barcellona sarà visibile su SkySport per mezzo del canale SkySport F1 (canale 207) nella sessione pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Si potrà seguire l’evento anche sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

PROGRAMMA TEST BARCELLONA F1 2019

Test Barcellona prima settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Test Barcellona seconda settimana: 26 febbraio-1 marzo 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI