F1, Mondiale 2019: nasce l’Alfa Romeo Racing! Non vi sarà più il nome Sauber

Il 18 febbraio vi sarà la presentazione ma le novità per quanto riguarda il Team Sauber non si condensano tutte nella nuova monoposto. Attraverso un comunicato stampa, infatti, la scuderia che ha sede a Hinwil (Svizzera) ha reso noto il cambio di denominazione della squadra in “Alfa Romeo Racing“. Pertanto il marchio prestigioso italiano non porterà avanti solo un progetto meramente di marketing ma anche tecnico, dando ulteriore impulso a quanto già fatto l’anno scorso.

New name, same game! ⚡ We're excited to announce Sauber and Alfa Romeo to keep fighting for ambitious results in 2019 @F1 World Championship as Alfa Romeo Racing. 🤝 + info: https://t.co/1RUddkPMpj #AlfaRomeoRacing #SauberMotorsport #Bwoah pic.twitter.com/0gzgwgpl66 — Alfa Romeo Racing (@SauberF1Team) February 1, 2019

“Alfa Romeo e Sauber continueranno a lottare insieme come “Alfa Romeo Racing” per ottenere risultati ambiziosi. Il Mondiale di Formula 1 2019 vedrà due dei marchi storici nel mondo delle competizioni sportive (Alfa Romeo e Sauber) tornare sui circuiti internazionali con i piloti Kimi Räikkönen, già iridato nel 2007, e il giovane italiano Antonio Giovinazzi. Il connubio tra queste realtà iniziato nel 2018, con Alfa in qualità di Title Sponsor, ha portato a continui progressi nel campionato 2018. La durata della collaborazione è stata ulteriormente estesa, mantenendo invariate e indipendenti le proprietà. Le due società condivideranno lo stesso obiettivo: raggiungere risultati ambiziosi, conquistando i vertici delle competizioni sportive“, quanto affermato nel comunicato.

E dunque la presenza del glorioso brand del Bel Paese sarà ancor più rilevante nella realtà del Circus, potendo contare su uomo di grande esperienza e velocità come Raikkonen e di un giovane rampante come Giovinazzi, con tanta voglia di arrivare. A questo punto non resta che attendere i riscontri della pista e quanto la nuova monoposto saprà esprimere in termini di prestazioni sul giro.

FOTOCATTAGNI