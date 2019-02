Ciclismo, Challenge Mallorca 2019: torna alla vittoria Marcel Kittel, si impone nel Trofeo Playa de Palma

A poco meno di un anno di distanza dal trionfo di Follonica alla Tirreno-Adriatico 2018, torna alla vittoria Marcel Kittel: il velocista teutonico si è imposto oggi nell’ultima prova del Challenge Mallorca 2019, il Trofeo Playa de Palma. Volata da padrone per il corridore della Katusha-Alpecin, che sta andando alla ricerca della condizione dei giorni migliori.

Quattro atleti in fuga nelle prime fasi di gara (previsti 159,6 chilometri in programma tra Playa de Palma e Palma): Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Rob Britton (Rally UHC Cycling), Danilo Celano (Amore&Vita-Prodir) e Mark Downey (EvoPro Racing). Il gruppo però ha gestito al meglio la situazione andando a ridurre a mano a mano il gap. Raggiunti gli attaccanti della prima ora ci hanno riprovato in tre: Lars Boom (Roompot – Charles), Peio Goikoetxea (Eukadi) e Justin Wolf (Bike Aid), ma le squadre dei velocisti hanno chiuso il buco in vista della volata.

Eccellente lo spunto di Kittel che ha beffato il belga Timothy Dupont (Wanty – Gobert Cycling Team) e il francese Hugo Hofstetter (Cofidis). Nella top-5 anche Christophe Noppe (Sport Vlaanderen – Baloise) ed André Greipel (Arkea – Samsic).





gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Origo