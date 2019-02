Calendario Test MotoGP 2019: date, programma, orari e tv

Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi test pre-stagionali, in vista di un calendario quanto mai fitto.

Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di nuovo in pista per altri tre giorni, questa volta a Losail, in Qatar, il 23-24-25 febbraio. I test in mezzo al deserto qatariota, poi, chiuderanno la pre-stagione, infatti, il Mondiale 2019 prenderà il via il 10 marzo, sempre sul tracciato di Losail.

Durante la stagione, oltre alle 19 gare che saranno da disputare, i piloti saranno impegnati in altri test (senza contare quelli privati che decideranno le scuderie volta per volta). Si partirà il 6 maggio a Jerez de la Frontera, dopo il Gran Premio di Spagna, quindi il 17 giugno toccherà a Barcellona, dopo il GP di Catalogna. Dopo la sosta estiva, il 5 agosto, si disputeranno i test di Brno, in Repubblica Ceca, prima di quelli di Misano del 28 agosto, dopo il GP di San Marino, che andranno a chiudere il programma dei test ufficiali della stagione.

Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, tutte le date dei test della MotoGP edizione 2019. In corsivo le date dei test ufficiali di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA COMPLETO TEST MOTOMONDIALE 2019

Test MotoGP a Sepang, Malesia 06-08 febbraio

Test Moto2 e Moto3 a Jerez de la Frontera, Spagna 20-22 febbraio

Test MotoGP a Losail, Qatar 23-25 febbraio

Test Moto2 e Moto3 a Losail, Qatar 01-03 marzo

Test MotoGP 06 maggio a Jerez de la Frontera, Spagna

Test Moto2 e Moto3, 7 maggio a Jerez de la Frontera, Spagna

Test MotoGP 17 giugno a Barcellona, Spagna

Test Moto2 e Moto3, 18 giugno a Barcellona, Spagna

Test MotoGP, 05 agosto a Brno, Repubblica Ceca

Test Moto2 e Moto3, Spielberg, Austria 12 agosto

Test MotoGP 28 agosto a Misano, Italia

COME SI POTRANNO SEGUIRE I TEST DELLA MOTOGP IN TV?

Al momento Sky Sport non detiene i diritti per mostrare i test pre-stagionali della classe regina. Vedremo nelle prossime settimana se ci saranno novità in questo senso.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo