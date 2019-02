Calendario Sei Nazioni Rugby 2019: date, orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming

Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 febbraio) e Irlanda (23 febbraio), imperdibile trasferta a Twickenham contro l’Inghilterra (9 marzo) e chiusura all’Olimpico di Roma per il derby contro la Francia. L’Inghilterra e l’Irlanda sembrano partire con tutti i favori del pronostico ma attenzione a possibili sorprese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari del Sei Nazioni 2019 di rugby. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2019:

PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 1 FEBBRAIO

21.00 Francia vs Galles

SABATO 2 FEBBRAIO

15.00 Scozia vs Italia

17.45 Irlanda vs Inghilterra

SECONDA GIORNATA

SABATO 9 FEBBRAIO

15.00 Scozia vs Irlanda

16.00 Italia vs Galles

DOMENICA 10 FEBBRAIO

16.00 Inghilterra vs Francia

TERZA GIORNATA

SABATO 23 FEBBRAIO

15.15 Francia vs Scozia

17.45 Galles vs Inghilterra

DOMENICA 24 FEBBRAIO

16.00 Italia vs Irlanda

QUARTA GIORNATA

SABATO 9 MARZO

15.15 Scozia vs Galles

16.00 Irlanda vs Francia

17.45 Inghilterra vs Italia

QUINTA GIORNATA

SABATO 16 MARZO

13.30 Italia vs Francia

15.45 Galles vs Irlanda

18.00 Inghilterra vs Scozia

SEI NAZIONI 2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

