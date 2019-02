Calendario Mondiali sci alpino 2019: orari e programma giorno per giorno. Come seguirli in tv e streaming

Mancano ormai poche ore ed avranno il via ufficiale i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) da oggi fino al 17 febbraio. Sarà, quindi, la celebre località scandinava ad ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, con tanti campioni pronti a darsi battaglia per le medaglie. Non mancherà lo spettacolo, con i più grandi campioni del Circo Bianco che andranno a caccia delle medaglia nella kermesse iridata.

Il calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e combinata, per un programma ricco nel quale non ci si potrà certo annoiare.

COME SI POTRANNO SEGUIRE I MONDIALI DI ARE IN TV?

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI SCI ALPINO 2019

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

12.30 Prima prova Discesa libera (femminile)

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO:

10.30 Prima prova Discesa libera (maschile) 12.30 SuperG (femminile)

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO:

10.30 Seconda prova Discesa libera (femminile)

12.30 SuperG (maschile)

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO:

10.30 Prova Discesa libera (femminile) per la combinata

12.30 Seconda prova Discesa libera (maschile)

VENERDI’ 8 FEBBRAIO:

11.00 Combinata (femminile), Discesa libera

12.30 Terza prova Discesa libera (maschile)

14.30 Combinata (femminile), Slalom

SABATO 9 FEBBRAIO:

10.30 Terza prova Discesa libera (femminile)

12.30 Discesa libera (maschile)

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

10.30 Prova Discesa libera (maschile) per la combinata

12.30 Discesa libera (femminile)

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO:

11.00 Combinata (maschile), Discesa

14.30 Combinata (maschile), Slalom

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

16.00 Team Event

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

14.15 Gigante (femminile), prima manche

17.45 Gigante (femminile), seconda manche

VENERDI’ 15 FEBBRAIO:

14.14 Gigante (maschile), prima manche

17.45 Gigante (maschile), seconda manche

SABATO 16 FEBBRAIO:

11.00 Slalom (femminile), prima manche

14.30 Slalom (femminile), seconda manche

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

11.00 Slalom (maschile), prima manche

14.30 Slalom (maschile), seconda manche

Foto: Petra Vlhova FashionStock.com / Shutterstock.com