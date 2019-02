Calendario Europa League 2019, il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv

I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha realizzato il maggior numero di punti tra andata e ritorno, in caso di parità di punti si andrà a vedere il numero di gol segnati (vige la regola delle reti in trasferta).



L’Italia scenderà in campo con Inter, Napoli, Lazio. I nerazzurri hanno pescato il Rapid Vienna e possono ritenersi soddisfatti, i partenopei possono gioire perché incroceranno il non irresistibile Zurigo, brividi invece per la Lazio che se la dovrà vedere col Siviglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

TABELLONE SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019:

Viktoria Plzen – Dinamo Zagabria

Club Brugge – Salisburgo

Rapid Vienna – Inter

Slavia Praga – Genk

Krasnodar – Bayer Leverkusen

Zurigo – Napoli

Malmoe – Chelsea

Shakhtar Donetsk – Eintracht Francoforte

Celtic Glasgow – Valencia

Rennes – Betis Siviglia

Olympiakos – Dinamo Kiev

Lazio – Siviglia

Fenerbahce – Zenit Kazan

Sporting Lisbona – Villareal

Bate Borisov – Arsenal

Galatasaray – Benfica

CALENDARIO SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019:

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

18.55 Fenerbahce-Zenit Kazan

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

18.55 Rapid Vienna-Inteer

18.55 Slavia Praga-Genk

18.55 Krasnoadar-Bayer Leverkusen

18.55 Rennes-Betis Siviglia

18.55 Olympiakos-Dinamo Kiev

18.55 Lazio-Siviglia

18.55 Bate Borisov-Arsenal

18.55 Galatasaray-Benfica

21.00 Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

21.00 Bruges-Salisburgo

21.00 Zurigo-Napoli

21.00 Malmoe-Chelsea

21.00 Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

21.00 Celtic-Valencia

21.00 Sporting Lisbona

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

18.00 Arsenal-Bate Borisov

18.00 Siviglia-Lazio

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

18.55 Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen

18.55 Salisburgo-Bruges

18.55 Napoli-Zurigo

18.55 Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk

18.55 Valencia-Celtic

18.55 Zenit-Fenerbahce

18.55 Villareal-Sporting Lisbona

21.00 Inter-Rapid Vienna

21.00 Genk-Slavia Praga

21.00 Bayer Leverkusen-Krasnodar

21.00 Chelsea-Malmoe

21.00 Betis Siviglia-Rennes

21.00 Dinamo Kiev-Olympiakos

21.00 Benfica-Galatasaray

Foto: fabrizio andrea bertani shutterstock