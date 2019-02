Calendario ciclismo 2019: date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri

Tutto pronto per una nuova grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le Classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il calendario completo con tutte le date e il programma delle gare.

Calendario World Tour 2019

15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia)

27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates)

2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgium)

9 Marzo: Strade Bianche (Italy)

10-17 Marzo: Paris-Nice (France)

13-19 Marzo: Tirreno-Adriatico (Italy)

23 Marzo: Milano-Sanremo (Italy)

25-31 Marzo: Volta Ciclista a Catalunya (Spain)

29 Marzo: E3 Harelbeke (Belgium)

31 Marzo: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

3 Aprile: Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre (Belgium)

7 Aprile: Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (Belgium)

8-13 Aprile: Itzulia Basque Country (Spain)

14 Aprile: Paris-Roubaix (France)

21 Aprile: Amstel Gold Race (the Netherlands)

24 Aprile: La Flèche Wallonne (Belgium)

28 Aprile: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

30 Aprile-5 Maggio: Tour de Romandie (Switzerland)

1 Maggio: Eschborn-Frankfurt (Germany)

11 Maggio-2 Giugno: Giro d’Italia (Italy)

12-18 Maggio: Amgen Tour of California (United States)

9-16 Giugno: Critérium du Dauphiné (France)

15-23 Giugno: Tour de Suisse (Switzerland)

6-28 Luglio: Tour de France (France)

3 Agosto: Clasica Ciclista San Sebastian (Spain)

3-9 Agosto: Tour de Pologne (Poland)

4 Agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

12-18 Agosto: BinckBank Tour

24 Agosto-15 Settembre: La Vuelta Ciclista a España (Spain)

25 Agosto: EuroEyes Cyclassics Hamburg (Germany)

1 Settembre: Bretagne Classic – Ouest-France (France)

13 Settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

15 Settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

12 Ottobre: Il Lombardia (Italy)

15-20 Ottobre: Gree – Tour of Guangxi (China)

22-27 Ottobre: Presidential Cycling Tour of Turkey (Turkey)

Calendario Mondiali 2019

Sabato 21 settembre

Prova in linea Paraciclismo C1: Beverley-Tadcaster-Wetherby-Harrogate

Domenica 22 settembre

Cronometro a squadre mista: due giri nel circuito di Harrogate 28 km

Lunedì 23 settembre

Cronometro femminile Juniores: un giro circuito di Harrogate 14 km

Cronometro maschile Juniores: due giri nel circuito di Harrogate 28 km

Martedì 24 settembre

Cronometro maschile Under23: Ripon-Harrogate 32,5 km

Cronometro femminile Elite: Ripon-Harrogate 32,5 km

Mercoledì 25 settembre

Cronometro maschile Elite: Northallerton-Harrogate 54 km

Giovedì 26 settembre

Prova in linea maschile Juniores: Richmond-Harrogate 144,5 km

Venerdì 27 settembre

Prova in linea femminile Juniores: Doncaster-Harrogate 91,5 km

Prova in linea maschile Under23: Doncaster-Harrogate 192,5 km

Sabato 28 settembre

Prova in linea femminile Elite: Bradford-Harrogate 149,5 km

Domenica 29 settembre

Prova in linea maschile Elite: Leeds-Harrogate 284,5 km

Calendario principali corse italiane 2019

17/02/2019 17/02/2019 Trofeo Laigueglia 1.HC 09/03/2019 09/03/2019 Strade Bianche 1.UWT 10/03/2019 10/03/2019 GP Industria & Artigianato 1.HC 13/03/2019 19/03/2019 Tirreno-Adriatico 2.UWT 23/03/2019 23/03/2019 Milano-Sanremo 1.UWT 27/03/2019 31/03/2019 Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2.1 22/04/2019 26/04/2019 Tour of the Alps 2.HC 28/04/2019 28/04/2019 Giro dell’Appennino 1.1 11/05/2019 02/06/2019 Giro d’Italia 2.UWT 23/07/2019 28/07/2019 Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 2.1 14/09/2019 14/09/2019 Coppa Agostoni – Giro delle Brianze 1.1 15/09/2019 15/09/2019 100° Coppa Bernocchi – 43° GP BPM 1.1 17/09/2019 18/09/2019 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini 2.1 19/09/2019 19/09/2019 Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli 1.1 21/09/2019 21/09/2019 Memorial Marco Pantani 1.1 22/09/2019 22/09/2019 Trofeo Matteotti 1.1 05/10/2019 05/10/2019 Giro dell’Emilia 1.HC 06/10/2019 06/10/2019 Gran Premio Bruno Beghelli 1.HC 08/10/2019 08/10/2019 Tre Valli Varesine 1.HC 09/10/2019 09/10/2019 Milano-Torino 1.HC 10/10/2019 10/10/2019 Gran Piemonte 1.HC 12/10/2019 12/10/2019 Il Lombardia 1.UWT

