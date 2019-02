Calcio, Serie A 2019: Roma-Milan 1-1. Ancora Piatek in rete, impatta Zaniolo con un gol lampo ad inizio ripresa

ESCLUSIVA MILAN Foto Spada/LaPresse 03 Febbraio 2019 Roma ( Italia ) sport calcio Roma vs Milan - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Krzysztof Piatek gol 0-1 EXCLUSIVE MILAN Photo Spada/LaPresse February 03 , 2019 Rome ( Italy ) sport soccer Roma vs Milan - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - Olympic Stadium In the pic: Krzysztof Piatek gol 0-1

Nonostante la sconfitta patita nel pomeriggio esulta l’Inter: Roma e Milan pareggiano 1-1 nel posticipo serale della 22ma giornata della Serie A di calcio. Al vantaggio ospite di Piatek al 26′ risponde, dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa, Zaniolo: i rossoneri restano quarti a quota 36 (a quattro punti dai cugini), mentre i giallorossi inseguono sempre a -1, esponendosi al potenziale aggancio di Atalanta e Lazio nelle ultime sfide di domani.

Avvio senza grandi emozioni, le squadre riscaldano i motori, poi al quarto d’ora è Dzeko il primo a rendersi pericoloso in attacco ma Donnarumma è attento e mette in corner. Alla prima vera occasione il Milan passa: al 26′ cross di Paquetà, sulla palla si avventa Piatek, che continua a segnare anche in rossonero, ed Olsen è battuto. Al 36′ il portiere milanista si supera due volte compiendo un vero e proprio miracolo in seconda battuta su Zaniolo, che aveva colpito a botta sicura: il vantaggio ospite è salvo. La Roma trova un vero e proprio muro: Donnarumma si supera ancora proprio al 45′ prima su Schick e poi sulla botta di Dzeko. Niente da fare, si va al riposo sullo 0-1.

Immediato pari della Roma in avvio di ripresa: calcio d’avvio, lancio lungo, cross dalla destra, conclusione di Schick respinta, ma arriva come un falco Zaniolo che scaraventa la sfera in gol per l’1-1. Trovata la rete il furore agonistico della Roma, che ha spinto tanto, si placa, ma il Milan non riesce a replicare. Per vedere una conclusione bisogna attendere il 62′, ma Suso non impensierisce più di tanto Olsen. Al 71′ Dzeko di testa chiama alla parata Donnarumma, mentre il portiere esattamente dieci minuti più tardi viene salvato dal palo sulla conclusione di Lorenzo Pellegrini. Al minuto 89 è Kluivert che ci prova, ma Donnarumma è attento, mentre proprio al 90′ Olsen è costretto al gran intervento da Laxalt: nulla da fare, la partita termina 1-1.

Foto: LaPresse