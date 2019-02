Calcio femminile, Serie A 2019: super sfida Juventus-Milan, la Fiorentina sul campo del Tavagnacco nel 17° turno

Una diciassettesima giornata per cuori forti quella che si preannuncia nel prossimo weekend del campionato di calcio femminile di Serie A. La disputa per lo Scudetto è accesa e tre squadre sono in lizza per il titolo tricolore.

Partiamo dal big match, ovvero dal confronto del “Silvio Piola” di Vercelli tra la Juventus e il Milan. La capolista, fermata nell’ultimo turno dall’Atalanta Mozzanica, dovrà affrontare le rossonere che, approfittando del mezzo passo falso delle rivali, si sono portate a -2 (terza posizione) in classifica. Appare chiaro che una percentuale importante di quello che sarà l’esito del torneo nazionale passi da questo scontro diretto. La formazione di Rita Guarino dovrà ritrovare la vena realizzativa perduta nell’ultima giornata, vedendosela contro una compagine che proprio nell’attacco ha un suo punto di forza. L’accoppiata formata da Valentina Giacinti e da Daniela Sabatino è di quelle che fanno tremare i polsi ma, dal canta loro, le campionesse d’Italia punteranno le loro fiches su Cristiana Girelli e su Barbara Bonansea, anche loro tanto attese. Osservatrice interessata sarà la Fiorentina, seconda ad una sola lunghezza in graduatoria dalla Juve. Le viola andranno sul campo Tavagnacco per centrare il bersaglio grosso e rafforzare la propria candidatura per il successo del campionato. Le friulane stanno vivendo un periodo complicato e non vincono dall’undicesimo turno.

Vorrà confermare il ruolo di quarta forza del torneo nazionale la Roma. Le giallorosse, dopo essersi imposte contro il Florentia, giocheranno in trasferta contro il fanalino di coda Orobica e per le capitoline ci sono concrete possibilità per ottenere la vittoria, a patto di non sottovalutare le bergamasche, non intenzionate a far da vittime sacrificali. Interessante il match poi tra il citato Florentia e l’Atalanta. Le toscane, reduci da ko al “Tre Fontane”, vogliono riprendere il filo del discorso tra le mura amiche ma le nerazzurre, capaci come detto di fermare la corsa della Juventus, sono una formazione capace di tutto e quindi la sfida che mette in palio il quinto posto in graduatoria è aperta ad ogni risultato. Completano la 17esima giornata Sassuolo-Chievo e Hellas Verona-Pink Bari, con le neroverdi e le scaligere favorite per far loro la vittoria, importante per prendere del margine nei confronti delle squadre in lotta per la salvezza.

GIORNATA 17 – SERIE A – 16-02-2019

Florentia – Atalanta Mozzanica

Hellas Verona – Pink Baru

Orobica – Roma

Sassuolo – ChievoVerona Valpo

Tavagnacco – Fiorentina

Juventus – Milan domenica 17 febbraio ore 12.30

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 41 16 13 2 1 48 5 +43 2. 40 16 13 1 2 58 9 +49 3. 39 16 12 3 1 45 16 +29 4. 29 16 9 2 5 32 18 +14 5. 23 16 7 2 7 22 29 -7 6. 20 16 5 5 6 16 23 -7 7. 19 15 5 4 6 24 25 -1 8. 17 16 4 5 7 19 31 -12 9. 16 16 5 1 10 27 35 -8 10. 13 16 4 1 11 25 52 -27 11. 8 15 2 2 11 8 44 -36 12. 5 16 1 2 13 10 47 -37

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maurizio Valletta / livephotosport