Bologna-Cremona, Semifinale Coppa Italia basket 2019: programma, orario e tv. Come vederla in streaming

Una sorprendente serata di Firenze ha eliminato l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano dalla Coppa Italia 2019: in semifinale, alle Final Eight, ci va la Virtus Bologna, che affronterà la Vanoli Cremona.

Dopo che le V nere hanno rischiato di divorarsi un vantaggio di otto punti in pochissimi e concitatissimi secondi nel finale di gara, in cui Jeff Brooks ha scagliato il tiro dell’overtime fuori tempo massimo, adesso l’ostacolo per tornare in finale a 9 anni dall’ultima volta è rappresentato dalla Vanoli Cremona, capace di vendicarsi della sconfitta subita in campionato da Varese e prendersi così una grande soddisfazione. Tra le due formazioni il precedente in campionato è doppio: in entrambe le occasioni ha vinto la squadra di coach Meo Sacchetti e l’ultima di esse si è avuta domenica scorsa, al PalaRadi di Cremona. L’occasione, però, qui è molto diversa: c’è in ballo l’accesso alla finale del secondo trofeo nazionale per importanza.

Segafredo Virtus Bologna-Vanoli Cremona, prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019, si giocherà al Mandela Forum di Firenze sabato alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta ella partita, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 16 FEBBRAIO

Ore 18:00 A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna

Credit: Ciamillo