Bob a 4, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Justin Kripps si impone, fuori dal podio Friedrich

Ci si sposta in Nord America e, finalmente, viene interrotta l’egemonia di Francesco Friedrich e della Germania in generale nella Coppa del Mondo di bob. Se ieri, nel 2, il nativo di Pirna era riuscito a fare il clamoroso 7 su 7 in stagione, oggi nel 4 in quel di Lake Placid non ci sono teutonici nei migliori tre e non vincono per la prima volta in quest’annata.

A trionfare è Justin Kripps: il canadese, olimpionico nel due nel 2018 a PyeongChang, trova la rimonta vincente nella seconda run, partendo addirittura dalla quarta posizione dopo la prima discesa. Disastro per il monegasco Rinaldi che aveva fatto sognare dopo la prima manche: era addirittura in testa, poi un bruttissimo errore sul finale e addio sogni di gloria. Seconda piazza per il solito lettone Oskars Kibermanis, staccato di sette centesimi dalla vetta, mentre a tredici centesimi c’è il russo Andrianov. Quarto il già citato Friedrich, quinto Nico Walther.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Photo: IBSF|Viesturs Lācis