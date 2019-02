Biglietti Sampdoria-Frosinone, come acquistare i tickets per la 23ma giornata di Serie A di calcio

Ventitreesima giornata di Serie A. Alla ore 15.00 di domenica 10 Febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma l’incontro tra Sampdoria e Frosinone.

I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta di Napoli, ma vogliono riprendere immediatamente il loro cammino verso le posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee. La Samp è a tre punti dal Milan quarto e si affiderà come sempre a Fabio Quagliarella, che ha interrotto il suo record nella scorsa giornata, dopo aver segnato per undici partite consecutive. Dall’altra parte c’è un Frosinone sempre penultimo e a -5 dal quartultimo posto dell’Empoli. I ciociari vogliono provare a conquistare punti in trasferta per provare a costruirsi una salvezza miracolosa.

Si preannuncia una partita avvincente e palpitante, assolutamente imperdibile e da vivere tutta d’un fiato. Volete assistere dal vivo a Sampdoria-Frosinone? Volete gustarvi l’incontro sugli spalti a pochi metri dai vostri campioni preferiti? Volete tifare la vostra squadra del cuore o assistere ad un grande spettacolo di calcio?

Allora affrettatevi ad acquistare i biglietti di Sampdoria-Frosinone, match della ventitreesima giornata di Serie A: gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it a prezzi estremamente vantaggiosi e convenienti, scegliete il posto che preferite e venite allo stadio per una grande partita. Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tickets per Sassuolo-Juventus.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock