Beach volley, World Tour 2019 Phnom Penh. Usa e Thailandia a caccia del podio

Sono gli Stati Uniti e la Thailandia le prime due compagini a raggiungere le semifinali del torneo 2 Stelle in corso di svolgimento a Phnom Penh in Cambogia. Tante le sorprese nei turni precedenti ad eliminazione diretta e in semifinale ci sono la coppia thailandese composta da Udomchavee e Numwong e la coppia statunitense composta da Dowdy e Quiggle. Complessivamente le thailandesi, che si sono unite poco prima di questo torneo, hanno conquistato in carriera quattro podi nel World Tour, mentre Dowdy lo scorso anno ha anche conquistato un primo posto in coppia con Pollock e un terzo lo scorso anno mentre Quiggle è alla prima semifinale in carriera tra AVP e World Tour, che finora ha frequentato pochissimo.

Semifinali gironi: Pool A: Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Chansophy/Kanhacam (Cam) 2-0 (21-3, 21-2), Bonnerova/Maixnerova (Cze)-Harnett/Lapointe (Can) 2-0 (21-16, 21-12)

Pool B: Take/Kusano (Jpn)-Huber/Hübscher (Sui) 2-0 (21-16, 21-18), Sakurako/Kumada (Jpn)-Chiyo/Sakaguchi (Jpn) 1-2 (21-15, 18-21, 11-15)

Pool C: Kvapilova/Kubickova (Cze)-Laird/Palmer (Aus) 2-0 (21-18, 21-19), Brzostek/Wachowicz (Pol)-Dowdy/Quiggle (Usa) 0-2 (19-21, 18-21)

Pool D: Radarong/Hongpak (Tha)-Arvaniti/Karagkouni (Gre) 1-2 (19-21, 21-19, 13-15), Ledoux/Urango (Usa)-Weiler/Kendall (Aus) 2-0 (21-19, 21-17)

Pool E: Wopat/Hochevar (Usa)-Strauss/Strauss (Aut) 2-1 (21-14, 10-21, 17-15), Udomchavee/Numwong (Tha)-Kloda/Ceynowa (Pol) 2-1 (16-21, 21-15, 15-12)

Pool F: Chanda/Sreynatcam (Cam)-Andriukaityte/Vitkauskaite (Ltu) 0-2 (4-21, 4-21), Kou/Liu (Tpe)-Gordon/Marcelle (Can) 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)

Finali primo posto gironi: Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Bonnerova/Maixnerova (Cze) 1-2 (17-21, 21-16, 16-18), Take/Kusano (Jpn)-Chiyo/Sakaguchi (Jpn) 2-0 (21-19, 23-21), Kvapilova/Kubickova (Cze)-Dowdy/Quiggle (Usa) 2-0 (21-18, 21-15), Arvaniti/Karagkouni (Gre)-Ledoux/Urango (Usa) 0-2 (18-21, 16-21), Wopat/Hochevar (Usa)-Udomchavee/Numwong (Tha) 2-1 (18-21, 24-22, 15-12), Andriukaityte/Vitkauskaite (Ltu)-Kou/Liu (Tpe) 2-0 (21-17, 21-18).

Finali terzo posto gironi: Chansophy/Kanhacam (Cam)-Harnett/Lapointe (Can) 0-2 (2-21, 6-21), Huber/Hübscher (Sui)-Sakurako/Kumada (Jpn) 0-2 (17-21, 12-21), Laird/Palmer (Aus)-Brzostek/Wachowicz (Pol) 0-2 (18-21, 22-24), Radarong/Hongpak (Tha)-Weiler/Kendall (Aus) 2-0 (21-8, 13-8 rit.), Strauss/Strauss (Aut)-Kloda/Ceynowa (Pol) 2-0 (21-17, 21-17), Chanda/Sreynatcam (Cam)-Gordon/Marcelle (Can) 0-2 (0-21, 8-21).

Ottavi di finale: Bonnerova/Maixnerova (Cze)-Sakurako/Kumada (Jpn) 2-0 (21-18, 21-11), Kou/Liu (Tpe)-Udomchavee/Numwong (Tha) 0-2 (18-21, 17-21), Dowdy/Quiggle (Usa)-Wopat/Hochevar (Usa) 2-0 (21-10, 21-18), Harnett/Lapointe (Can)-Andriukaityte/Vitkauskaite (Ltu) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11), Ledoux/Urango (Usa)-Gordon/Marcelle (Can) 2-1 (15-21, 21-12, 15-11), Kvapilova/Kubickova (Cze)-Arvaniti/Karagkouni (Gre) 1-2 (21-19, 14-21, 9-15), Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Chiyo/Sakaguchi (Jpn) 0-2 (15-21, 10-21), Radarong/Hongpak (Tha)-Take/Kusano (Jpn) 2-1 (22-20, 17-21, 15-10),

Quarti di finale: Bonnerova/Maixnerova (Cze)-Udomchavee/Numwong (Tha) 1-2 (22-20, 11-21, 11-15), Dowdy/Quiggle (Usa)-Harnett/Lapointe (Can) 2-1 (18-21, 21-9, 15-8), Ledoux/Urango (Usa)-Arvaniti/Karagkouni (Gre), Chiyo/Sakaguchi (Jpn)-Radarong/Hongpak (Tha)

Semiifnali: Udomchavee/Numwong (Tha)-Dowdy/Quiggle (Usa)

Foto Fivb