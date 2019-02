Beach volley, World Tour 2019. Passo avanti di Barboni e Puccinelli verso il main draw ma ora serve l’impresa

Primo ostacolo superato all’esordio stagionale per Arianna Barboni e Claudia Puccinelli, che formano l’unica coppia italiana al via nel torneo femminile 1 Stella del World Tour di Phnom Penh in Cambogia, secondo appuntamento del 2019 con il circuito mondiale.

La coppia azzurra, nella notte italiana, ha superato per il primo turno del torneo di qualificazione le statunitensi Gaddney/Turner con un secco 2-0. Mai in discussione il punteggio con le nostre rappresentanti che hanno dominato il primo set 21-16 e nel secondo, dopo un avvio equilibrato fino al 6-6, hanno preso il largo volando sul 18-13 e chiudendo con il punteggio di 21-14. Ora la coppia italiana è attesa alle ore 10.00 da un impegno piuttosto complicato con le sorelle austriache Nadine e Teresa Strauss, al secondo torneo assieme. Nadine è giocatrice solida che vanta diversi buoni risultati nei tornei di questo livello, due quinti posti in coppia con Friedl lo scorso anno ad Agadir (nel torneo vinto da Menegatti/Orsi Toth al loro rientro) e davanti al loro pubblico a Baden. Le due sorelle assieme, invece, avevano colto un quarto posto a Langkawi nel 2017, per entrambe il miglior risultato di sempre nel World Tour. Srauss/Strauss al primo turno delle qualificazioni hanno sconfitto le sudafricane Pietrangeli/Sittig 2-0 vincendo il primo set 21-2 (!) e il secondo 21-12.

Così il primo turno di qualificazione: Sakurako/Kumada (Jpn)-Bye, Pata/Toko (Van)-Maor/Chorin (Isr) 2-0 (21-18, 21-13), Strauss/Strauss (Aut)-Pierangeli/Sittig (Rsa) 2-0 (21-2, 21-12), Barboni/Puccinelli (Ita)-Gaffney/Turner (Usa) 2-0 (21-16, 21-14), Cruickshank/Dunn-Suen (Can)-Huber/Hübscher (Sui) 1-2 (15-21, 21-19, 12-15), Yu/Pan (Tpe)-Munkwitz/Kauschus (Ger) 2-0 (21-18, 21-13), Starikov/Dave (Isr)-Bye, Kotlasova/Resova (Cze)-Laird/Palmer (Aus) 0-2 (16-21, 17-21), Andriukaityte/Vitkauskaite (Ltu)-Filina/Zazhigina (Rus), Ishitsubo/Shiba (Jpn)-Klinke/Ottens (Ger), Arvaniti/Karagkouni (Gre)-Chanthira/Yodsaphat (Tha) 2-0 (21-18, 25-23), Angelopoulou/Gusarova (Cyp)-Bye

Così il secondo turno di qualificazione: Sakurako/Kumada (Jpn)-Pata/Toko (Van), Strauss/Strauss (Aut)-Barboni/Puccinelli (Ita), Huber/Hübscher (Sui)-Yu/Pan (Tpe), Starikov/Dave (Isr)-Laird/Palmer (Aus), Arvaniti/Karagkouni (Gre)-Angelopoulou/Gusarova (Cyp)

Foto Fivb