Basket, Serie A: Avellino-Brescia 79-67, Green e Sykes trascinano i campani

Avellino ha sconfitto Brescia per 79-67 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A di basket, i campani hanno agganciato Cremona al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio su Brindisi e due in meno di Venezia mentre la Leonessa rimane in dodicesima posizione. I lombardi sono scappati via nel primo quarto con un parziale di 26-18 ma i padroni di casa, reduci dall’eliminazione subita in Champions League, si sono ributtati sotto e si è tornati negli spogliatoi sul 40-41. Il terzo quarto è stato quello decisivo perché la Sidigas ha piazzato un micidiale parziale di 21-8 grazie alle giocate di Filloy, Green e Sykes e ha così chiuso i conti in anticipo primi degli ultimi 10′ di gioco. Partita da urlo di Caleb Green (23 punti, 12 rimbalzi, 2 assist), doppia cifra anche per Keifer Sykes (19 punti, 4 assist), buona prestazione da parte di Ariel Filloy e Demonte Harper che hanno confezionato sei assist a testa. A Brescia non sono bastati Jared Cunningham (18) e Jordan Hamilton (15).

Credit: Ciamillo