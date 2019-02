Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i 12 di Meo Sacchetti per Lituania-Italia

E’ stato diramato l’elenco dei 12 giocatori che Meo Sacchetti iscriverà a referto per il match tra Lituania e Italia, valido per la sesta e ultima giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket di Cina 2019.

L’Italia ha già staccato il pass nella gara contro l’Ungheria, perciò andrà a Klaipeda senza particolari pensieri nella testa. I tre azzurri di Milano (Brooks, Cinciarini e Della Valle), in particolare, sono già tornati alle dipendenze dell’Olimpia. Con l’ulteriore assenza di Brian Sacchetti per distorsione alla caviglia, la scelta è ricaduta sugli unici disponibili.

Di seguito i 12 azzurri:

Pietro Aradori

Alessandro Gentile

Paul Biligha

Luca Vitali

Ariel Filloy

Davide Pascolo

Giampaolo Ricci

Diego Flaccadori

Awudu Abass

Riccardo Moraschini

Stefano Tonut

Michele Vitali

L’Italia ha già conquistato il secondo posto nel girone, che non le può più essere tolto, così come la Lituania è definitivamente prima. Anche i padroni di casa hanno rilasciato l’elenco dei 12 in campo domani:

Dovis Bickauskis

Adas Juskevicius

Zygimantas Janavicius

Renaldas Seibutis

Martinas Geben

Martynas Echodas

Gytis Masiulis

Eimantas Bendzius

Sarunas Vasiliauskas

Rokas Giedraitis

Arnas Butkevicius

Egidijus Mockevicius

