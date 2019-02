Basket femminile, Serie A1 2019: 18^ giornata, Venezia resta in testa. Schio e Ragusa inseguono

Anche dopo la diciottesima giornata l’Umana Reyer Venezia resta in vetta alla classifica della Serie A1 di basket femminile. Tutto davvero molto facile per la capolista che ha dominato contro la Treofan Givova Battipaglia per 83-46 al termine di un’ottima prestazione di squadra, che ha in Deborah Carangelo la migliore con 12 punti.

Vittorie semplici anche per le dirette inseguitrici, che restano sempre a due punti da Venezia. Il Famila Schio ha dominato contro Lucca per 79-54 con una super doppia doppia di Sandrine Gruda (27 punti e 12 rimbalzi); mentre la Passalacqua Ragusa ha demolito la Use Scotti Rosa Empoli per 100-55 grazie soprattutto ai 25 punti di Nicole Romeo.

Molto importante in ottica quarto posto la vittoria della Fila San Martino di Lupari sulla Elcos Broni. Le venete si avvicinano così a due punti dalle lombarde dopo averle battute nettamente per 64-46 con 13 punti di Adrienne Webb e 12 di Martina Sandri. Chiude il programma di questa giornata la comoda vittoria dell’Allianz Sesto S.Giovanni sulla Iren Fixi Torino per 84-68 con 15 punti di Costanza Verona.

Questo il riepilogo dei risultati:

Allianz Sesto S.Giovanni – Iren Fixi Torino 84-68

Gesam Gas&Luce Lucca – Famila Wuber Schio 54-79

Fila San Martino Di Lupari – Elcos Broni 64-46

Use Scotti Rosa Empoli – Passalacqua Ragusa 55-100

Umana Reyer Venezia – Treofan Givova Battipaglia 83-46

CLASSIFICA: Venezia 28, Schio, Ragusa 26, Broni 22, San Martino di Lupari 20, Vigarano, Lucca, Sesto S.Giovanni 14, Empoli, Battipaglia 6, Torino 4

