Barcellona-Real Madrid oggi, Andata Semifinale Copa del Rey 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 6 gennaio si gioca Barcellona-Real Madrid, semifinale d’andata della Coppa del Re. Alle ore 21.00 i riflettori si accenderanno sul Camp Nou per questo imperdibile Clasico che mette in palio un pezzo della qualificazione all’atto conclusivo della Coppa Nazionale di Spagna, i blaugrana cercheranno di sfruttare il fattore campo e di ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno in programma al Santiago Bernabeu tra tre settimane ma i blancos cercheranno il colpaccio in trasferta.

🇪🇸 El Clásico, semifinale di Copa del Rey

⚽ Affrontiamo il countdown con i goal che hanno fatto la storia

😍 Ronaldinho + Messi#BarçaReal #DAZN pic.twitter.com/I9KJV8ZRyU — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 4, 2019

Messi e compagni stanno guidando la Liga mentre la compagine della capitale non sta attraversando un buon momento di forma, ha già detto addio al sogno di vincere il campionato e ora punterà tutto sulla Champions League (vinta nelle ultime tre edizioni) e proprio sulla Copa del Rey che ha conquistato per 19 volte (l’ultima nel 2014) contro le 30 del Barcellona, detentore del trofeo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Real Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

BARCELLONA-REAL MADRID: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO:

21.00 Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA-REAL MADRID: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

