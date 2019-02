Atletico Madrid-Juventus probabili formazioni, Champions League 2019

Mercoledì 20 febbraio si giocherà Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Allo Stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola, dove andrà in scena anche la Finale della massima competizione continentale per importanza, si disputerà il primo atto di questa attesissima doppia sfida che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. I bianconeri puntano a ottenere un risultato rilevante anche in vista del match di ritorno previsto tra tre settimane all’Allianz Arena, i padroni di casa punteranno al colpaccio per mettere in difficoltà i Campioni d’Italia.

La Juventus ha pescato l’avversario peggiore e ora se la dovrà vedere contro l’agguerrita compagine spagnola che si sta ben comportando in campionato e che ha tutte le regole per farsi strada in Europa. I bianconeri sono però stati costruiti per alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e non possono sbagliare nel primo turno a eliminazione diretta dopo aver vinto il proprio girone, i ragazzi di Massimiliano Allegri si presenteranno a Madrid dopo aver surclassato il Frosinone in Serie A e sono attesi dal primo impegno europeo del nuovo anno solare.

Cristiano Ronaldo sarà chiamato a trascinare i compagni, il fenomeno portoghese sarà schierato nel tridente offensivo con Mandzukic e Dybala. La Juventus scenderà in campo con l’ormai consueto 4-3-3, il tridente offensivo sarà supportato da Pjanic, Matuidi e Khedira mentre in difesa tornerà Alex Sandro a sinistra, Cancelo favorito su De Sciglio per la fascia destra, al centro spazio a Chiellini e Bonucci davanti a Szczesny. L’Atletico Madrid si schiera invece col 4-4-2: in attacco il solito Griezmann e il grande ex Morata, centrocampista baldanzoso con Correa e Lemar sugli esterni, al centro Koke e Saul.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS, CHAMPIONS LEAGUE: PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Correa, Saul, Koke, Lemar; Morata, Griezmann. All. Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

ATLETICO MADRID-JUVENTUS, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID-JUVENTUS, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

