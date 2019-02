Atletico Madrid-Juventus, Champions League: Felix Zwayer sarà l’arbitro dell’andata degli ottavi

Il tedesco Felix Zwayer sarà l’arbitro di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio che si giocherà mercoledì 20 febbraio (ore 21.00) allo Stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola. Il fischietto tedesco sarà affiancato dagli assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmueller, quarto uomo Tobias Welz mentre al VAR vedremo all’opera Bastian Dankert e Sascha Stegemann.

I Campioni d’Italia, reduci dal facile successo sul Frosinone che è valso un nuovo allungo in testa alla Serie A (13 punti di vantaggio sul Napoli), saranno chiamati a un impegno particolarmente ostico e complicato contro i colchoneros che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale. I bianconeri sono stati costruiti per alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie, l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha ulteriormente rinforzato la compagine guidata da Massimiliano Allegri e non possono sbagliare sul campo dell’Atletico Madrid dove tra l’altro si giocherà anche la Finale del torneo.

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock