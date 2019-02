Atletica, Marcel Jacobs torna al salto in lungo: “Resta il mio primo amore e sono in forma”

Foto Alfredo Falcone - LaPresse 31 05 2018 Roma ( Italia ) Sport Atletica Golden Gala 2018 - Stadio Olimpico di Roma Nella foto: tortu e jacobs Photo Alfredo Falcone - LaPresse 31 05 2018 Rome ( Italy ) Sport Athletics Golden Gala 2018 - Olimpico Stadium of Roma. In the pic: tortu and jacobs

Certi amori non si possono dimenticare. Senza voler eccedere in romanticismo, pensare al rapporto tra il salto in lungo e al 24enne Marcel Jacobs, atleta nostrano capace di misure importanti in questa specialità e nello stesso tempo di tempi rilevanti nella velocità, in termini così sentimentali non appare una forzatura.

Lo si era lasciato alla mancata qualificazione alla Finale degli Euroindoor di Belgrado quando l’azzurro non andò oltre la misura di 7.70. Lui che vantava un 8.48 ventoso era atteso a ben altri riscontri. La via d’uscita il ragazzo, con papà statunitense, seppe trovarla sposando la causa dei 100 metri e il suo 10″08 però non poteva fare breccia nel regno di Filippo Tortu. E dunque, dopo aver trovato dei rimedi ai tanti problemi fisici, Jacobs torna in pedana e lo fare nella quarta tappa della Iaaf World Indoor Tour a Madrid, come ricorda La Gazzetta dello Sport. Lo attendono avversari qualificati come l’oro continentale Miltiádis Tedóglou, che darà ulteriore interesse a questa gara: “Lo sprint è stata una parentesi, non lo abbandonerò anche in chiave staffetta. Ma il lungo resta il mio primo amore. Sto bene, sono in forma e voglio mettermi alla prova“, afferma il nostro portacolori, intervistato dalla testata nostrana. A questo punto non resta che sondare la sua condizione alla prova dei fatti e verificare se le misure sapranno confortare le buone sensazioni iniziali.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse