Atletica, Filippo Tortu salta gli Assoluti Indoor e si lancia verso il futuro. Tra 100 e 200 per sognare in grande

Filippo Tortu ha già terminato la propria stagione al coperto, il brianzolo ha deciso di limitare le sue apparizioni invernali ad appena due gare indoor sempre sui 60 metri: 6.58 lo scorso 20 gennaio ad Ancona quando migliorò il proprio personale portandosi a sette centesimi dal record italiano di Michael Tumi e poi 6.59 a Berlino il 1° febbraio. Due uscite di spessore per il 20enne che ha testato la propria gamba dopo una lunga assenza dalle piste, lo stato di forma sembra essere ottimo e ci sono tutti i presupposti per affrontare al meglio una stagione importante: il nostro velocista, lo scorso anno capace di volare in 9.99 sui 100 metri abbattendo un muro storico, ha deciso di puntare tutto sugli appuntamenti all’aperto (giustamente) limitando le sue sgambate in sala.

L’azzurro non sarà protagonista ai Campionati Italiani indoor che si disputeranno nel weekend ad Ancona e non si cimenterà nemmeno agli Europei che andranno in scena a Glasgow dal 1° al 3 marzo. L’Italia dovrà fare a meno di una delle sue punte di diamante per il primo appuntamento importante del 2019 ma l’obiettivo è ovviamente quello di ritrovarlo al top della condizione a maggio: Filippo Tortu ha già annunciato che parteciperà ai Mondiali di staffette previsti a Yokohama (Giappone) l’11 e 12 maggio, la 4×100 ha bisogno del suo faro per poter fare bene e per poter riscattare la squalifica subita nelle batterie dell’ultima rassegna continentale.

L’atleta delle Fiamme Gialle si presenta sempre in gara con l’obiettivo fisso di migliorare i propri personali, dunque la missione più importante sarà quella di abbassare il 9.99 nella gara regina e inseguire il sogno della finale ai Mondiali di Doha a inizio autunno: il primatista nazionale è chiamato a compiere un importante salto di qualità nei prossimi mesi e a entrare sempre di più nel gotha internazionale di questo sport, deve cercherà di lottare con i big del circuito e proverà a ottenere dei risultati di assoluto rilievo.

Il 2019 sarà anche l’anno del grande ritorno sui 200 metri, la distanza che sembra essergli più congeniale e in cui potrebbe ottenere dei riscontri importanti: sul mezzo giro di pista vanta un personale di 20.34 datato Golden Gala 2017, è arrivato il momento di abbassarlo. Dunque niente Assoluti indoor per il nostro portacolori che, dopo essersi allenato a Sanremo durante la settimana del Festival, si lancia con grande convinzione verso i prossimi traguardi.

Foto: FIDAL/Colombo