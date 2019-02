Atletica, Campionati Italiani indoor 2019: i favoriti gara per gara. Tamberi, Jacobs, Stecchi, Palmisano e Stano pronti a brillare

Nel weekend del 15-17 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2019 di atletica leggera, il PalaIndoor di Ancona ospiterà la 50^ edizione della rassegna tricolore che per la dodicesima volta si disputerà nel capoluogo marchigiano (la quarta consecutiva). Si tratta dell’ultimo appuntamento prima degli Europei di Glasgow (1-3 marzo) e proprio in questa occasione gli atleti avranno l’ultima possibilità per realizzare il minimo in vista della rassegna continentale in pista, saranno presenti ben 235 uomini e 273 donne per un totale di 508 atleti in rappresentanza di 108 società che si daranno battaglia per la conquista dei 26 titoli in palio (13 al maschile, altrettanti al femminile). Diamo uno sguardo a tutti i favoriti e alle stelle presenti gara per gara.

SALTO IN ALTO – Le due gare apriranno la kermesse venerdì sera. Gianmarco Tamberi è ovviamente il grande favorito al maschile, dopo aver saltato 2.27 pochi giorni fa spera ancora di migliorarsi e di avvicinarsi a 2.30 per presentarsi agli Europei con maggiore convinzione. Al femminile, invece, annunciata la sfida tra Alessia Trost ed Elena Vallortigara, la friulana riparte dall’1.94 saltato a Banska Bystrica e cerca risposte importanti mentre la veneta sarà alla seconda gara stagionale e vuole ritrovare la giusta confidenza col gesto atletico.

SALTO IN LUNGO – Marcell Jacobs è tornato a disputare una gara in questa specialità dopo due anni e ha subito fatto centro: 8.05 saltato per ben due volte venerdì scorso a Madrid, l’atleta delle Fiamme Oro vuole volare ancora una volta oltre gli otto metri per dimostrare che può togliersi delle soddisfazioni importanti a Glasgow. Al femminile la grande protagonista sarà certamente Laura Strati, capace di un recente 6.58 che le è valso la qualificazione per gli Europei al coperto.

SALTO TRIPLO – L’infinito capitano Fabrizio Donato, vicecampione europeo al coperto, torna all’arrembaggio a 42 anni suonati: il laziale avrà le carte in regola per imporsi ancora una volta? Il suo sfidante principale sarà il 21enne Tobia Bocchi, capace di 16.45 a inizio febbraio. Tra le donne si profila una bella sfida tra Ottavia Cestonaro, Francesca Lanciano e Simona La Mantia ma staremo a vedere se ci si aggirerà attorno ai 14 metri.

SALTO CON L’ASTA – Claudio Stecchi è stato maestoso a Stettino, è volato a 5.78 metri ed è diventato il secondo italiano di sempre ad appena quattro centimetri dal record italiano al coperto di Gibilisco. Il fiorentino vorrà sicuramente dettare legge e cercherà di migliorarsi ulteriormente anche se non sarà facile ricevere gli stimoli giusti visto che la concorrenza non sarà di altissimo livello. Al femminile la grande favorita è Sonia Malavisi che, dopo gli allenamenti a Cuba, sembra avere ritrovato un buono smalto.

GETTO DEL PESO – Leonardo Fabbri si è scatenato poche settimane fa scaraventando l’attrezzo a 20.20 metri, la miglior misura di un italiano negli ultimi sedici anni. Il lanciatore riuscirà a ripetersi sui quei livelli? Tra le donne la favorita è sempre l’eterna Chiara Rosa, concorrenza davvero di basso livello.

60 METRI – Filippo Tortu è il grande assente della vigilia, le due gare si profilano particolarmente incerte: il primatista italiano Michael Tumi torna in gara e dovrebbe sfidare Cassano, Riparelli, Moro, Lai mentre al femminile Anna Bongiorni difende il titolo contro Siragusa, Herrera, Dosso, Alloh, Paoletta, Draisci.

400 METRI – La donna più attesa è Ayomide Folorunso, scesa a 52.57 e pronta al confronto con Raphaela Lukudo che sarà all’esordio stagionale. Al maschile andrà invece in scena il duello tra Michele Tricca e Vladimir Aceti, forti di 46.59 e 46.63 in stagione.

800 METRI – Il miglior accredito al maschile è di Enrico Brazzale (1:46.93) davanti a Simone Barontini (1:47.35) e Gabriele Aquaro (1:48.56). Al femminile guida Elena Bellò (2:02.68) su Irene Baldessari (2:02.47) ed Eleonora Vandi (2:03.50).

1500 METRI – Moh Abdikadar parte con i favori del pronostico ma attenzione a Yassin Bouih, tra le donne vedremo se Margherita Magnani si cimenterà anche su questa distanza.

3000 METRI – Al femminile attesa per il confronto generazionale tra Margherita Magnani e Nadia Battocletti, al maschile Moh Abdikadar sembra il grande favorito della vigilia.

60 METRI OSTACOLI – I favoriti sono Lorenzo Perini (7.66) e Luminosa Bogliolo (8.14) che sono cresciuti molto nelle ultime settimane.

MARCIA – Sui 3000 metri passerella di Antonella Palmisano, bronzo mondiale ed europeo che farà praticamente gara in solitaria e punterà a marciare sui livelli del personale. Sui 5000 maschili riflettori puntati su Massimo Stano, quarto nella 20 km degli Europei e desideroso di graffiare in avvio di stagione.

Foto: FIDAL/Colombo