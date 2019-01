Sci alpino, Slalom Flachau 2018: programma, orari e tv. Il calendario e la data

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019 saluta Zagabria e la Croazia e si appresta a trasferirsi in Austria per un’altra prova tra i pali stretti, questa volta a Flachau. La località nel distretto di Sankt Johann im Pongau, nel Salisburghese, ospiterà uno speciale in notturna (prima manche alle ore 16.00) che regalerà al pubblico il consueto grande spettacolo.

Anche a Flachau siamo pronti ad assister all’ennesima sfida tra la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova, mentre alle loro spalle Wendy Holdener e Frida Hansdotter, provano a farsi largo.

La gara di Flachau sarà trasmessa in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FLACHAU 2019

Martedì 8 gennaio

ore 18.00 prima manche slalom

ore 20.45 seconda manche slalom

Foto: Valerio Origo